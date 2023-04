Unbekannter beschädigt Auto in Thannhausen

Von einer Unfallflucht in Thannhausen berichtet die Polizei und sucht mögliche Zeugen. Was genau passiert ist.

Im Tatzeitraum vom Montag, 3. April, 18 Uhr, bis Dienstag, 4. April 9 Uhr, kam es in der Hölderlinstraße in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ laut Polizei danach die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0, zu melden. (AZ)