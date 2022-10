Unbekannter beschädigt Granitstelen in Thannhausen

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und vermutet einen Lkw als Verursacher der Beschädigungen in der Pfarrer-Magel-Straße.

Beschädigt worden sind in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, insgesamt sieben Granitstelen einer Grundstücksabgrenzung in der Pfarrer-Magel-Straße in Thannhausen. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Aufgrund der vor Ort festgestellten Spuren könnten die Beschädigungen durch einen Lkw mit roter Lackierung verursacht worden sein, ergaben erste Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)