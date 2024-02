Unbekannter beschädigt Motorrad in Thannhausen

Mit dem nahenden Frühling kommen auch Motorräder wieder aus ihren Garagen. Ein geparktes Bike wurde in Thannhausen nun beschädigt.

Von einer Sachbeschädigung in Thannhausen berichtet die Polizei. Demnach wurde in der Nacht auf Freitag ein auf der Straße geparktes, blaues Kleinkraftrad in der Bürgermeister-Donderer-Straße beschädigt. Der Sachschaden an diversen Bauteilen wird auf etwa 300 Euro beziffert. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 entgegen. (AZ)