Unbekannter beschädigt Wohnwagen und Auto in Thannhausen

Ein Unbekannter beschädigt in Thannhausen einen Wohnwagen und ein Auto. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30. März, 17 Uhr, und Freitag, 31. März, 9 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Thannhauser Badstraße einen Wohnwagen und das zugehörige Auto an der Windschutzscheibe beschädigt. Am Wohnwagen entstanden laut Polizei Beulen an der Außenseite und ein Rücklicht wurde abgeschraubt. Vermutlich entstand der Schaden durch absichtliche Schläge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)