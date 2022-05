Unbekannter entwendet Tretroller in Thannhausen

Zeugen zum Diebstahl eines Rollers vor einer Schule in Thannhausen sucht die Krumbacher Polizei.

Gestohlen worden ist am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt zwischen 19 und 20.15 Uhr wurde ein schwarzer Tretroller der Marke Newcential vor der Turnhalle einer Schule in der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen. Das berichtet die Krumbacher Polizei. Am Roller war noch ein Kabelschloss angebracht, welches ebenfalls mit entwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu wenden. (AZ)