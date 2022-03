Unbekannter fährt Autospiegel in Thannhausen ab

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Thannhausen. Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug einen Autospiegel beschädigt.

Eine Unfallflucht vom Freitagnachmittag bearbeitet die Krumbacher Polizei. Laut ihrem Bericht parkte ein 48-Jähriger zwischen 12.30 Uhr und 16.18 Uhr seinen Pritschenwagen in einer Parkbucht am Straßenrand in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen vor dem dortigen Heimatmuseum. In diesem Zeitraum beschädigte ein noch unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des Pritschenwagens.

Außenspiegel von Pritschenwagen in Thannhausen abgefahren

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die etwas zu diesem Verkehrsunfall angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)