Unbekannter klaut Fahrrad von 14-Jährigem in Thannhausen

Nur kurz einkaufen wollte ein Jugendlicher in Thannhausen. Sein Rad stellte er unabgeschlossen vor dem Supermarkt ab. Doch Gelegenheit macht Diebe.

In Thannhausen entwendete am Montag ein Unbekannter gegen 16.15 Uhr ein Fahrrad vor einem Supermarkt in der Edmund-Zimmermann-Straße. Der 14-jährige Besitzer hatte das Rad laut Polizei unversperrt abgestellt und war kurz zum Einkaufen gegangen. Als er anschließend zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Der Schaden beträgt nach Aussage der Polizei mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 entgegen. (AZ)