Unbekannter schlägt in Thannhausen eine Scheibe ein

Ein Unbekannter schlägt in Thannhausen die Scheibe einer Lagerhalle ein und hat vermutlich auch die Fassade des Gebäudes beschmiert.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter in der Christoph-von-Schmid-Straße Ecke Röschstraße in Thannhausen die Glasscheibe einer Lagerhalle eingeschlagen.

Unbekannter randaliert in Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen

Außerdem beschmierte er die Fassade des Gebäudes mit Kreide. Der Schaden liegt laut Polizei bei ungefähr 200 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)