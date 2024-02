Unbekannter stiehlt E-Scooter in Thannhausen

Einen E-Scooter im Wert von rund 40 Euro nahm ein Dieb vor einem lokal in Thannhausen am Mittwoch mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch gegen 23.50 Uhr entwendete ein Unbekannter einen E-Scooter in Thannhausen. Das Gefährt war vor einem Lokal in der Bahnhofstraße abgestellt. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 400 Euro. Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050 entgegen. (AZ)