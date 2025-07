Unbekannter Täter schlägt Heckscheibe ein: 5000 Euro Schaden

In der Nacht vom 25. Juli auf den 26. Juli soll ein in der Nettershauser Straße ein geparkter Pkw beschädigt worden sein. Das berichtet die Polizei Krumbach. Der Pkw stand über Nacht am Straßenrand geparkt. Der Besitzer konnte am Morgen feststellen, dass die Heckscheibe und ein Scheinwerfer seines Pkws mit einem Gegenstand eingeschlagen wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Personen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heckscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis