Unbekannter verteilt Nägel unter geparkten Autos in Thannhausen

Ein Unbekannter hat auf einem Supermarktparkplatz in Thannhausen Nägel unter Autos gestreut. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Durch einen bislang unbekannten Täter sind am Montagvormittag auf der Parkfläche eines Supermarktes in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen Asche mit darin befindlichen Nägeln überwiegend unter Autos der Angestellten verteilt worden. Schaden entstand laut Polizei bislang offenbar nicht. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)