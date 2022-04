Unbekannter zerkratzt Autolack in Thannhausen

Wegen Sachbeschädigung an einem Pkw ermittelt die Polizei in Thannhausen. Ein Auto hat einen langen Kratzer im Lack.

Am Freitag hat eine 54-Jährige ihren schwarzen Mercedes in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen geparkt. Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass dieses in der Zwischenzeit beschädigt worden war. Der Pkw wurde an beiden Türen der linken Fahrzeugseite durch einen langen Kratzer beschädigt.

Auto in Thannhausen vermutlich mit Schlüssel zerkratzt

Als Tatwerkzeug könnte ein Schlüssel infrage kommen, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)