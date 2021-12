Unbekannter zerkratzt in Thannhausen ein Auto

Ein Unbekannter hat ein parkendes Auto in der Robert-Bosch-Straße zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte er das Fahrzeug aber nur auf einer Seite.

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 10 Uhr und 20.45 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Thannhausen an einem roten Mercedes beide Türen auf der Fahrerseite zerkratzt.

Laut Polizeiinspektion Krumbach hat er dafür einen spitzen Gegenstand benutzt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 3000 Euro. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282/905-111 um Hinweise. (AZ)