Unbekannter zersticht an Schule in Thannhausen zwei Farradreifen

Ein Geschädigter durfte sein Fahrrad nach Hause schieben am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von einer dreisten Sachbeschädigung berichtet die Polizei aus Thannhausen. Demnach wurden zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr am Mittwoch die Reifen eines schwarzen Mountainbikes zerstochen, welches am Fahrradabstellplatz einer Schule in der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen geparkt war. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu wenden. (AZ)