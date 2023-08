Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Thannhausen

Ein Mann parkt sein Auto übers Wochenende in Thannhausen, als er zurückkommt, ist der Wagen beschädigt, vermutlich durch einen roten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Montag, 13.45 Uhr, hat sich in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 1.500 Euro ereignet. Ein Mann hatte laut Polizeibericht seinen blauen Opel ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Gutenbergstraße geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen den Pkw. Aufgrund der vor Ort festgestellten Spuren könnte es sich beim Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-111 melden. (AZ)