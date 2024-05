Unfall: 15-jähriger Mofafahrer stößt mit Auto zusammen und verletzt sich

Ein Kleinkraftrad kollidiert auf einem Parkplatz in Thannhausen mit einem Pkw: Der 15-jährige Fahrer wird dabei leicht verletzt.

Am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr hat sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades um das Gebäude herum und stieß an einer unübersichtlichen Stelle mit dem Pkw einer 44-jährigen Frau zusammen.

Hierdurch wurde der Jugendliche leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 3.000 Euro. (AZ)