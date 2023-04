Thannhausen

16:16 Uhr

Unfall auf Parkplatz in Thannhausen: Auto muss abgeschleppt werden

Ein Autofahrer will in Thannhausen aus einer Parklücke herausfahren. Er beschädigt dabei ein anderes Auto so schwer, dass es abgeschleppt werden muss

Am Montagvormittag hat sich gegen 8.20 Uhr auf einem Parkplatz in Thannhausen ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 35-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke und stieß gegen die Front eines vorbeifahrenden Fahrzeugs. Durch die Kollision wurde die Vorderachse des Pkws beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)

