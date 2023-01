Unfall in Thannhausen: 81-jährige Autofahrerin übersieht Bus

Ein Unfall mit einem Omnibus ist in Thannhausen am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Es gibt aber einen höheren Sachschaden.

Am frühen Mittwochabend hat sich in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Bus ereignet. Wie die Krumbacher Polizei in ihrem Bericht mitteilt, wollte eine 81-jährige Autofahrerin gegen 18.15 Uhr in der Jakob-Zwiebel-Straße vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße fahren. Hierbei übersah sie einen von hinten heranfahrenden Omnibus. Beim anschließenden Streifzusammenstoß wurde die komplette rechte Seite des Busses beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro. (AZ)