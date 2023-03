Unfall in Thannhausen: Im Kreisverkehr die Vorfahrt missachtet

Gekracht hat es in Thannhausen im Gewerbegebiet am Montagnachmittag. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam und wie hoch der Schaden ist.

Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 50-jährige Autofahrerin auf der Bürgermeister-Raab-Straße in Richtung Norden unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt der 27-jährigen Unfallbeteiligten. Auf der Kreisbahn kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Insassen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen unterstützte bei den verkehrslenkenden Maßnahmen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Mehrere Passanten gaben sich nach Angeben der Polizei vor Ort gegenüber den Beamten als Unfallzeugen zu erkennen. (AZ)