Unfall in Thannhausen: Nach Überholmanöver leicht verletzt

Am Montagmorgen hat sich in Thannhausen ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht befuhr eine Frau die Hölderlinstraße in westlicher Richtung und wollte an der Kreuzung der Bahnhofstraße nach rechts abbiegen. Gleichzeitig war ein Zweiradfahrer in der Bahnhofstraße in entgegenkommender Richtung unterwegs und scherte nach links aus, um ein Fahrzeug zu überholen. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto, der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

