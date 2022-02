Unfall mit drei Beteiligten an Kreuzung in Thannhausen

Unfall in Thannhausen: Drei Autos sind beschädigt, aber alle Beteiligten sind unverletzt.

Drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von ca. 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag, 1.2.22, gegen 17.40 Uhr in der Stadtmitte von Thannhausen. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer wollte die Kreuzung von der Edmund-Zimmermann-Straße kommend geradeaus in Richtung der Bahnhofstraße überqueren. Aus Unachtsamkeit fuhr er von hinten gegen einen Pkw, der sich auf der Kreuzung zum Linksabbiegen eingeordnet hatte und verkehrsbedingt halten musste. Aufgrund der Wucht des Aufpralls sei dieser Pkw noch auf ein davor haltendes Fahrzeug geschoben worden, das ebenfalls in die Christoph-von-Schmid-Straße abbiegen wollte, so die Angaben der Polizei. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. (AZ)