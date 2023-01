Unfall mit einer leicht Verletzten in Thannhausen

Ein junger Mann missachtet die Vorfahrt, es kommt zu einem Zusammenstoß in Thannhausen. Eine 25-Jährige wird ins Klinikum gebracht.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr in Thannhausen von der Messerschmittstraße kommend in die Bgm.-Raab-Straße ein. Hierbei missachtete der junge Mann die Vorfahrt einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin, teilte die Polizei mit. Beim anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Sowohl der Verursacher als auch seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Krumbach. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Verkehrsregelung. (AZ)