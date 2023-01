Unfallflucht auf Parkplatz in Thannhausen

Der Schaden beträgt rund 2500 Euro. Die Krumbacher Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ein bislang noch unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Wagen am Silvestertag auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes in Thannhausen zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr den Pkw eines Mannes an. Der Täter flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Geschädigte schätzt laut Bericht der Polizei seinen Sachschaden auf mindestens 2500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 08282/905-0 bei der Polizei Krumbach zu melden. (AZ)