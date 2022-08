Unfallflucht in Thannhausen: Polizei sucht Zeugen

Eine Dreiviertelstunde stand ein Auto auf einem Drogeriemarktparkplatz in Thannhausen. Danach war es beschädigt. Was die Polizei berichtet.

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Thannhausen. Sie berichtet folgenden Vorfall: Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Rudolf-Diesel-Straße 9, wurde am Montag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr, ein Auto an der hinteren Stoßstange beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden von rund 500 Euro verursachte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, so die Polizei. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)