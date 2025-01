Unfallflüchtiger sucht seinen Rückspiegel

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dreikönigstag in Thannhausen eine Unfallflucht beobachtet und gemeldet. Kurz vor 14.30 Uhr parkte Am Margaretenbrünnele in Thannhausen ein Autofahrer aus einer Parklücke aus. Wie die Krumbacher Polizei mitteilt, streifte er dabei das geparkte Fahrzeug eines 58-Jährigen am Heck rechts und auch den linken Außenspiegel. Der rechte Außenspiegel des Verursachers wurde abgerissen und blieb am Unfallort zurück. Der Fahrer fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Doch eine 30-jährige Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Kurz nach dem Eintreffen der Streife kehrte auch der 44-jährige Verursacher zur Unfallstelle zurück, weil er bemerkt hatte, dass sein rechter Außenspiegel fehlte. Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Den Gesamtschaden schätzt die Krumbacher Polizei auf etwa 8000 Euro. (AZ)

