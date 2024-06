Unkrautentfernung mit Gasbrenner: Hecke gerät in Brand

Der Brand wird durch die Thannhauser Feuerwehr gelöscht. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Am Freitag entfernte in Thannhausen ein Mann, so der Bericht der Polizei, mithilfe eines Gasbrenners Unkraut auf seinem Grundstück. Dabei entzündete sich eine in der Nähe befindliche Thuja-Hecke, welche laut Bericht der Polizei sofort stark zu brennen begann. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Thannhausen gelöscht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. (AZ)