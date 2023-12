Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Die Polizei stoppt in Thannhausen und bei Ursberg zwei Verkehrsteilnehmer.

Am Dienstag kurz nach Mitternacht wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Thannhauser Frühmeßstraße bei einem 31-jährigen Fahrer eines Pkw deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt. Der Fahrer bestätigte einen geringen Konsum. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab jedoch einen strafrechtlich relevanten Wert, weshalb die Beamten die Weiterfahrt untersagten und eine Blutentnahme anordneten. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet laut Bericht der Polizei nun eine Strafanzeige.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer ist mit Mitfahrer unterwegs

Am Montagabend wurde der Fahrer eines E-Scooter, welcher auf dem Radweg an der B 300 von Ursberg in Richtung Thannhausen, mit einem Mitfahrer unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten bei dem 31-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Da sich bei dem Fahrer jedoch noch weitere Auffälligkeiten ergaben, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. (AZ)