Ein wertvoller Rollstuhl von Dominikus Ringeisen wird restauriert

Plus Der Thannhauser Heimatverein ist im Besitz eines ungewöhnlichen Originals. Wo der Rollstuhl aus dem späten 19. Jahrhundert zu sehen ist.

Durch eine Privatschenkung kam der Heimatverein Thannhausen in den Besitz des Original-Rollstuhles (Kranken- und Ausgehstuhl ) von Dominikus Ringeisen aus dem Jahre 1894. Für damalige Zeiten ein technisches Meisterwerk vom Schmiede- und Schreinerhandwerk. Die Rückenfläche wurde aus Naturgeflecht in der damaligen Kloster-Korbflechterei gefertigt. Um das wertvolle einzigartige Relikt im Heimatmuseum präsentieren zu können, wurde der Rollstuhl vom Restaurator Alexander Thieme (der seine Kunstwerkstätte in Thannhausen in der Frühmeßstraße betreibt) liebevoll restauriert.

"Den Gesamtkostenaufwand des wertvollen Objektes hat Alexander Thieme dem Heimatverein als Spende zur Verfügung gestellt", berichtet der Thannhauser Heimatverein in seiner Mitteilung. Dominikus Ringeisen, am 6. Dezember 1835 in Unterfinningen (heute Landkreis Dillingen) geboren, starb am 4. Mai 1904 in Ursberg.

