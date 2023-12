Verbindungsstraße zwischen Thannhausen und Ursberg ist wieder offen

Plus Der Verkehr kann wieder rollen zwischen Ursbergs Ortsteil Bayersried und Thannhausen. Die Bayersrieder Straße war jahrelang gesperrt.

Wieder für den Verkehr geöffnet ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Ursberg und Thannhausen. Mehr als zwei Jahre lang war die Bayersrieder Straße zwischen dem Ursberger Ortsteil Bayersried und der Stadt Thannhausen gesperrt gewesen. Nun konnte sie nach umfangreichen Umbaumaßnahmen wieder eröffnet werden.

Im Beisein von Vertretern der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, der Baufirma, dem Planungsbüro und dem Landschaftsplaner, der für Ausgleichsflächen zuständig ist, durchschnitten die beiden Bürgermeister Alois Held (Thannhausen) und Peter Walburger (Ursberg) symbolisch ein Band zur Verkehrsfreigabe nahe dem Deichtor für den Hochwasserschutz Thannhausen.