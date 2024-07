Vandalismus in Thannhausen: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Ein oder mehrere unbekannte Täter hinterlassen in der Thannhauser Frühmeßstraße Scherben und einen Schaden von 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

In der Zeit von Sonntag, 30. Juni, 21 Uhr bis Montag, 1. Juli, 10.30 Uhr, ist die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Frühmeßstraße in Thannhausen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die rund zwei mal drei Meter große Glasscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen worden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 400 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)