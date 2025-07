VdK Ausflug zum Wasmeier-Museum

Mit über 70 Mitgliedern fuhr der VdK Ortsverband Thannhausen im Rahmen seines jährlichen Tagesausflugs zum Wasmeier-Freilichtmuseum an den Schliersee. Beim Rundgang durch die historischen landwirtschaftlichen Gebäude konnten die Besucher Teile eines altbayerischen bäuerlichen Dorfes besichtigen und die vielfältige Ausstattung in Augenschein nehmen. Zahlreiche Ausstattungsgegenstände waren den Besuchern noch aus ihrer Kindheit bekannt und ihre Handhabung vertraut. Beim Aufenthalt in der historischen Anlage genossen die Teilnehmer auch die Verpflegung in der angeschlossenen Gaststätte und genossen im Cafe Winklstüberl in Fischbachau geschmackvolle und reichliche Tortenkreationen.

