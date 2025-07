Verein „Liebe sei Tat“ zieht Bilanz

Der Verein Liebe sei Tat Thannhausen e.V. hat in seiner kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung im katholischen Pfarrheim Bilanz gezogen und den Vorstand für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Der erste Vorsitzende Franz Jäckle erinnerte an die Vereinsgrundlage „Helfen in Notlagen“ und stellte die zwei Säulen der Vereinsarbeit vor: Direkte Hilfe für Menschen in Notlagen in Form von finanziellen Hilfen, Beratung und Begleitung sowie geistliche Unterstützung und Glaubensvertiefung.

Die Entscheidungen über Hilfen trifft der Gesamtvorstand, wobei neben dem Vereinszweck auch die Wünsche der Spender berücksichtigt werden. Der Verein arbeitet ausschließlich ehrenamtlich, sodass alle Spenden direkt den Hilfsbedürftigen zugute kommen. Im vergangenen Jahr konnte so zahlreichen Menschen in Thannhausen und Umgebung direkt geholfen werden. Jäckle berichtete auch von der guten Zusammenarbeit mit REWE im Rahmen der Weihnachtspäckchen-Aktion. Zudem sammelt der Verein regelmäßig gut erhaltene Hilfsgüter, die in Zusammenarbeit mit der Osteuropahilfe in bedürftige Regionen transportiert werden.

Jäckle dankte den zahlreichen Helfern und Spendern sowie besonders der stellvertretenden Vorsitzenden Margarita Beßler für ihren unermüdlichen Einsatz. Kassierer Rainer Eisele stellte den Kassenbericht für 2024 vor, der von den Prüfern Johann Anwander und Matthias Kempter ohne Beanstandungen bestätigt wurde. Die Mitglieder genehmigten den Jahresabschluss einstimmig und entlasteten die Vorstandschaft. Im Anschluss fanden Neuwahlen statt: Franz Jäckle wurde als erster Vorsitzender bestätigt, ebenso Margarita Beßler als zweite Vorsitzende und Rainer Eisele als Kassierer. Neu in die Vorstandschaft wurden Petra Schmid als Schriftführerin und Henry Settele als Beisitzer gewählt. Weitere Beisitzer sind Gudrun Feistle, Karin Jäckle und Erna Winter. Jäckle dankte den neuen Mitgliedern für ihre Bereitschaft, den Verein zu unterstützen sowie der scheidenden Brigitte Schiefele für ihr Engagement.

