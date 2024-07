Verkehrsunfall am Turncable in Thannhausen

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 17.30 Uhr beim Turncable in Thannhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 29-jähriger Fahrzeugführer auf der Staatsstraße 2023 (St2023) mit seinem Pkw von Thannhausen in Richtung Edelstetten unterwegs. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus dem Parkplatz des Wasserskipark-Geländes unter Missachtung der Vorfahrtsregelung auf die St2023 ein. Um einen Zusammenstoß des kurz vor ihm eingefahrenen Autos zu verhindern, leitete der 29-Jährige ein Ausweichmanöver ein. Dabei querte er zuerst den neben der Straße befindlichen Fuß- und Radweg. Danach kollidierte sein Fahrzeug mit mehreren rechtmäßig auf dem Parkplatz abgestellten Autos. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug des 29-Jährigen auf die Seite. Lediglich großem Glück ist es zu verdanken, dass durch den Unfall niemand verletzt wurde, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung konnte das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges festgestellt werden. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers laufen bereits. Der Gesamtschaden dürfte sich in einem hohen fünfstelligen Bereich befinden, so die Polizei. (AZ)

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis