Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Glücklicherweise ohne Verletzte: Ein Zusammenstoß in Thannhausen zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw führt zu einem Sachschaden.

Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr hat sich in der Bahnhofstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 2300 Euro ereignet. Ein 27-jähriger Fahrradfahrer fuhr laut Polizeibericht mit seinem Zweirad auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in nördlicher Richtung. Zugleich befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw die Ährendfeldstraße in westlicher Richtung und musste beim Einbiegen in die Bahnhofstraße verkehrsbedingt halten. Der geradeaus fahrende 27-Jährige stieß dabei in die linke Fahrzeugseite des Pkw. Verletzt wurde niemand. (AZ)