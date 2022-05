Thannhausen

Verkehrsunfall in Thannhausen: Senior fährt in einen Lkw

Im Kreisverkehr in Thannhausen gab es am Montag einen schweren Unfall.

Heftig gekracht hat es am Montagmittag in einem Kreisverkehr in Thannhausen. Da es noch Unklarheiten zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei Zeugen.

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es gestern gegen 13.10 Uhr im Kreisverkehr in der Edelstetter Straße in Thannhausen. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer stieß bei der Einfahrt in den Kreisverkehr mit seinem Wagen mit einem Lkw zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben laut Polizei unverletzt. Unfallhergang bei Kollision in Thannhausen noch nicht ganz geklärt Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Krumbach, dass sich Zeugen unter Telefon 08282/905-0 melden. (AZ)

