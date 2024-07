Verkehrsunfall: Leichtverletzte und 7.500 Euro Schaden nach Kollision

Am frühen Dienstagabend gegen 18.15 Uhr hat sich in der Edelstetter Straße in Thannhausen ein Verkehrsunfall ereignet, wobei laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von circa 7.500 Euro entstanden ist. Eine 29-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Wiesenthalstraße unterwegs und wollte die Kreuzung an der Edelstetter Straße geradeaus überqueren. Sie übersah hierbei den Pkw eines 49-Jährigen, welcher die Edelstetter Straße in nördlicher Richtung befuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung der 29-Jährigen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (AZ)

