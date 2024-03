Verkehrsunfall mit fünfstelligem Sachschaden nördlich von Thannhausen

Mittwochfrüh kommt es nördlich von Thannhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt. Der Schaden liegt wohl im fünfstelligen Bereich.

Am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr hat sich nördlich von Thannhausen auf der Einmündung Münsterhauser Straße und Staatsstraße 2025 ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw von der Münsterhauser Straße kommend an die Einmündung heran und wollte nach links in die Staatsstraße einbiegen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt eines 56-jährigen Autofahrers. Dieser war mit einem Pkw auf der Staatsstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. (AZ)