Versuchter Betrug beim Autoverkauf

Vor welchen Maschen die Krumbacher Polizeiinspektion warnt.

Ein 55-jähriger Mann wollte sein Fahrzeug verkaufen und stellte deshalb eine entsprechende Anzeige bei einem bekannten Onlineportal ein. Ein angeblicher Interessent meldete sich aus Dänemark und gab an, den Pkw kaufen zu wollen. Er bat den Verkäufer für den Auftrag an die Spedition zur Abholung des Fahrzeuges, 1000 Euro vorab zu überweisen. Diesen Betrag hätte der Käufer später über den Kaufpreis ausgleichen wollen. Doch der 55-Jährige erkannte den Betrugsversuch.

Der Weg über angebliche Speditionskosten ist laut Bericht der Polizei eine beliebte Betrugsmasche beim Privatverkauf. Vor allem teure Waren, die auf Portalen inseriert werden, locken Betrüger an. Die vermeintlichen Käufer erklären, dass sie im Ausland sind und daher der Kauf über eine Spedition abgewickelt werden soll. Hier gilt es vorsichtig zu sein, denn die Opfer werden aufgefordert das Geld für die Spedition vorab zu überweisen. Das Unternehmen existiert jedoch gar nicht und das Geld ist verloren. In dem Fall aus Thannhausen war es sogar so, dass der Verkäufer dem Betrüger eine Kopie seines Personalausweises übersandte, bevor er den Betrugsversuch erkannte.

Die Polizeiinspektion Krumbach empfiehlt bei dem Verkauf von Gegenständen nie vorab Geld für eventuelle Transport- oder Versandgebühren zu überweisen. Außerdem sollten bei Verkaufsgeschäften nie Kopien oder Lichtbilder von Ausweisen versandt werden. Diese Bilder werden von den Betrügern meist für weitere kriminelle Geschäfte verwendet.

Mit der Übersendung von Bildern eines Ausweises wollen die Betrüger beim Kauf Vertrauen aufbauen. Die Ausweisbilder sind jedoch meist vorher illegal erlangt worden und es handelt sich bei der Person in der Regel nicht um den wahren Käufer. (AZ)