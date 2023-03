Thannhausen

17:30 Uhr

Vielfältige Angebote im Thannhauser Familienzentrum Come In

Seit Juli leitet Sozialpädagogin Judith Erdle das Familienzentrum Come In in Thannhausen. Regelmäßig findet dort unter anderem die „Bastelecke“ für Kinder statt.

Plus Das Familienzentrum Come In in Thannhausen ist Anlaufstelle für Ratsuchende und organisiert Bildungs- und Freizeitangebote. Im Stadtrat gab es die Jahresbilanz.

Von Markus Landherr

Das Familienzentrum Come In in Thannhausen dient als Anlaufstelle für Ratsuchende und organisiert Bildungs- und Freizeitangebote. Entstanden ist es 2015 aufgrund des schlechten Abschneidens der Stadt in der Sozialraumanalyse – und die Einrichtung hat sich bewährt. Das zeigt der Tätigkeitsbericht, den Leiterin Judith Erdle dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung präsentierte.

