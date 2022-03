Thannhausen

14:16 Uhr

Vier Tauben schweben in Thannhausen zum Kinderhaus

Der Kleine Taubenbrunnen des Künstlers Georg Brenninger schwebt am Kranhaken zu seinem neuen Platz vor dem Kinderhaus Löwenzahn in Thannhausen.

Plus Als Kunst am Bau wird der Kleine Taubenbrunnen von Professor Georg Brenninger auf den Schlossberg zum Kinderhaus Löwenzahn versetzt. Der Brunnen mit vier Bronzetauben war nach Bauarbeiten aus dem Stadtbild verschwunden. Wo er einst stand.

Von Annegret Döring

Ein künstlerisches Kleinod aus der Versenkung zurückgeholt hat die Stadt Thannhausen. Der Kleine Taubenbrunnen, in den 1970er Jahren geschaffen von Kunstprofessor Georg Brenninger, stand einmal in der Stadtmitte bei der Raiffeisenbank und erhielt am Donnerstagmorgen einen neuen Standort.

