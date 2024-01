Peter Leitenmaier wird 80: Vom Hütebub zum erfolgreichen Unternehmer

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmengruppe Leitenmaier feierten den langjährigen Chef Peter Leitenmaier an seinem 80. Geburtstag.

Rund 40 Mitarbeiter der Leitenmaier-Firmengruppe ließen Peter Leitenmaier im Saal des Firmensitzes an seinem 80. Geburtstag hochleben. In seiner Laudatio bezeichnete Geschäftsführer Leonhard Wiedemann den Jubilar, der die Firma Leitenmaier aus bescheidenen Anfängen zu einem bedeutenden Unternehmen in der Region aufgebaut hatte, als Sonntagskind. Peter Leitenmaier sei nicht nur an einem Sonntag geboren worden, sondern verdiene das Prädikat Sonntagskind auch durch seine außerordentliche Karriere und Lebensleistung.

Als Kind habe er noch Kühe gehütet in Muttershofen. Als Schüler an der Realschule in Thannhausen habe er bereits die komplette Buchführung erledigt für den noch kleinen väterlichen Betrieb, gegründet als KfZ-Werkstatt in einer Garage. Leo Wiedemann skizzierte die Firmengeschichte: In den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erwarben die Leitenmaiers einen Lastwagen, anschließend einen Bagger, der Einstieg in den Straßenbau begann.

Zug um Zug expandierte die Firma Leitenmaier, die sich in ganz Deutschland als Straßenbaufirma einen Namen machte und renommierte Großprojekte ausführte, beispielsweise das Gelände um die Allianz-Arena in München gestaltete, das Messegelände in Leipzig, das Messegelände von Hannover. Peter Leitenmaier vereinte in seiner Person die wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Firmenleiters, so Wiedemann, besonders hervorzuheben aber sei sein Geschick, den zeitweise 850 Mitarbeitern das Gefühl zu vermitteln, sie seien Mitglieder einer großen Familie.

Leitenmaier engagierte sich viele Jahre in der Kommunalpolitik

Eine Anekdote hob Wiedemann als besonders kennzeichnend für Peter Leitenmaier hervor. Er sei zur Verhandlung über das erste große Autobahnprojekt allein gereist. Auf die Verwunderung darüber bei der Gegenseite habe er ganz trocken reagiert: „Meine Leute sind alle bei der Arbeit in den Büros und auf den Baustellen. Nur deswegen kann ich so günstig anbieten.“ Peter Leitenmaier engagierte sich über viele Jahre in der Kommunalpolitik. Aus dem Thannhauser Stadtrat schied er aus, als er wegen Hinterziehung von Sozialabgaben angeklagt wurde. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe hätten sich juristisch als haltlos erwiesen, so Wiedemann. Peter Leitenmaier bewies Weitblick, denn er ordnete seine Firma rechtzeitig neu, gliederte sie in fünf Bereiche und legte Zug um Zug die Verantwortung für die neuen Bereiche in jüngere Hände.