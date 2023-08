Von Thannhausen in die WWK-Arena: So wird die FCA-Stadionwurst hergestellt

Von Oliver Wolff - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Die Fleischwerke Zimmermann aus Thannhausen beliefern den FC Augsburg und geben exklusiven Einblick in die Produktion der FCA-Knacker und Co.

Etwas abseits des großen Fleischkutters steht ein Mitarbeiter in hygienischer Schutzkleidung an der Waage. Er greift mit einer Kelle in einen Gewürzsack und streut den Inhalt vorsichtig in eine Schüssel. Fast auf Anhieb hat er die richtige Menge genommen, nur ein paar Gramm fehlen noch. Der nächste Versuch sitzt. Als hätte er alle nötigten Mengen auswendig gelernt, greift der Mann zur nächsten Zutat. Was genau? „Betriebsgeheimnis“, flüstert Vertriebsleiter Ulrich Greiner von den Fleischwerken Zimmermann, der zusammen mit dem stellvertretenden Produktionsleiter Michael Rößle durch die Thannhauser Wurstfabrik führt. Aber er versichert: „Bei uns kommen nur natürliche Zutaten in die Wurst, keine Geschmacksverstärker und künstliche Farbstoffe, das ist auch dem Handel wichtig.“ Die Fleischwerke Zimmermann stellen nicht nur Weißwürste und andere Fleisch- und Wurstwaren für Supermärkte und den Großhandel her. Seit vergangenem Jahr ist auch Fußball-Bundesligist FC Augsburg Kunde. Zimmermann gibt vor Saisonbeginn unserer Redaktion exklusiven Einblick, wie die FCA-Stadionwurst hergestellt wird und was sie auszeichnet.

Handwerk trifft auf Hightech

Im mit weißen Kacheln gefliesten und kühlschrankkaltem Raum stehen drei große Fleischkutter, sie haben etwa einen Durchmesser von zwei Metern und enthalten Hightech. Denn das Brät darf nicht zu warm werden, sonst gerinnt das Eiweiß. Ein Computer misst ständig Parameter wie Temperatur, Umdrehungen der Messer, Gewicht und Konsistenz der Wurstmasse. Crushed Eis muss immer wieder hinzugegeben werden, um das Brät wegen des mechanischen Eintrags auf niedriger Temperatur zu halten. Während der Mitarbeiter an der Waage zum Kutter läuft, um weitere Zutaten in die Maschine zu geben, muss er kurz anhalten. Ein Kollege saust vorbei und schiebt einen großen Edelstahl-Bottich auf Rollen mit fertigem Brät vor sich her – zur Abfüllstation. Es herrscht reges Treiben in der Wurstfabrik, vieles läuft parallel. Nebenan wird Semmelknödelbrot für den Knödelteig gemischt. Eine Aromenwolke von Petersilie erfüllt den Raum.

