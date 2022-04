Vorfahrt missachtet, zu wenig Abstand: Zwei Unfälle in Thannhausen

Nach einem Auffahrunfall und einem Zusammenstoß in Thannhausen entstehen 3500 Euro Sachschaden.

Ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer wollte an der Kreuzung zur Christoph-von-Schmid-Straße nach links abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeuges. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeuge fahrfähig und die Beteiligten unverletzt, teilte die Polizei mit.

Zu wenig Sicherheitsabstand: Unfall in Thannhausen

Ein ungenügender Sicherheitsabstand war die Ursache für einen weiteren Verkehrsunfall am Nachmittag auf der Umgehungsstraße. Kurz vor dem Edelstetter Kreisverkehr musste ein Verkehrsteilnehmer seine Geschwindigkeit verringern. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. (AZ)