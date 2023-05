Thannhausen

18:00 Uhr

Wakeboard oder Musik: Thannhausens Freizeitangebot ist groß

Plus Vor 70 Jahren wurde Thannhausen zur Stadt erhoben. Was die Stadt unternimmt, um dem Slogan "Stadt der Freizeit und Erholung" gerecht zu werden.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

"Kult um 8", wöchentliche Livemusik an Sommerabenden im Herzen der Stadt, erwies sich als geradezu genialer Impuls, die Innenstadt von Thannhausen zu beleben und die Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Der ehemalige Bürgermeister Georg Schwarz, der die Konzertreihe initiierte, tat ein Übriges, indem er eigens für "Kult um 8" eine fahrbare Bühne herstellen ließ, nutzbar auch für andere Events in der Stadt. Die Rückseite der Bühne demonstriert unter dem Titel "Thannhausen – Stadt für Freizeit und Erholung" mittels einer Bildmontage eindrucksvoll, welch hohen Freizeitwert die Mindelstadt zu bieten hat. Immer wieder debattierte der Stadtrat seit der Stadterhebung vor 70 Jahren darüber, ob die Stadt sich gleichsam etikettieren solle, ob ein griffiger Begriff oder Slogan genutzt werden sollte, um einerseits die Aufmerksamkeit von außen auf die Stadt zu lenken und andererseits den Bürgerinnen und Bürgern einen griffigen Grund zur Identifikation mit ihrer Kommune zu bieten. "Stadt der Freizeit und Erholung" war dabei mehrfach anvisiert worden und die Stadt engagierte sich fortwährend, diesem Anspruch zu genügen.

Der Slogan "Thannhausen – Stadt für Freizeit und Erholung" ziert den Bühnenwagen. Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr (Archivbild)

Landschaft und Topografie machen es leicht für Thannhausen, ein Paradies für Wanderer, Radfahrerinnen und Spaziergänger zu sein. Die bewaldeten Höhenzüge, im Osten der unmittelbar angrenzende "Naturpark Augsburg Westliche Wälder", wurden für Wandernde gut erschlossen. In der Talaue liegt die Stadt am "Mindeltalradweg", der mehrere Anschlussmöglichkeiten für Radwanderer bietet. Spaziergängern im Ort empfiehlt sich die Mindelpromenade, ein Weg am Fluss und entlang einer parkähnlichen Anlage, flankiert durch zwei attraktive Spielplätze. Im Jubiläumsjahr "70 Jahre Stadt" wertet Thannhausen die Promenade an beiden Eckpunkten auf: im Norden durch die Mindelterrassen, im Süden durch das Anlegen eines künstlichen Sees anstelle des Teilungswehrs, wo Mindel und Hasel zusammenfließen und Mühlbach und Mindel ausströmen. Das Wasser soll für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt besser erlebbar werden.

