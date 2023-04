War’s das schon für die Titelträume der TSG Thannhausen?

Plus Der einstige Spitzenreiter TSG Thannhausen fällt nach dem 0:2 im Kreisliga-Hit zurück. Der Schiedsrichter greift entscheidend in den Spielverlauf ein.

Die TSG Thannhausen kommt nicht in die Gänge. 2023 hat der Fußball-Kreisligist aus vier Partien lediglich einen Punkt geholt. Mit dem 0:2 (0:1) im Gipfeltreffen gegen die nun bereits sechs Punkte enteilte SSV Glött verspielten die Mindelstädter ihre einst komfortable Tabellenführung vollkommen, finden sich aktuell gar auf dem dritten Platz wieder.

Nach dem Sieg im Mindelstadion erklärte der Glötter Trainer Markus Rickauer: „Bei uns sind der große Teamgeist und die Intensität, mit der wir unsere Spiele bestreiten, die Schlüssel zum Erfolg.“ Dieser Teamgeist umfasse auch das komplette Umfeld. Allerdings kann Rickauer den Erfolg sehr gut einschätzen und sagte: „Wir hatten natürlich auch Glück mit Schiedsrichter-Entscheidungen.“