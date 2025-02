Warum an der Mindel in Thannhausen Bäume gefällt werden

Das Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth führt vom 3. bis 7. März in Thannhausen entlang der Mindel Gehölzpflegearbeiten durch. Das gab das Amt am Donnerstag in einer Pressermitteilung bekannt. Die Pflegemaßnahmen seien im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Hierzu müssten Gehölze entlang der Ufer und Wege ausgelichtet und geschädigte Bäume beseitigt werden. Die Maßnahme sei mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg abgestimmt und werde durch verkehrsrechtliche Anordnungen abgesichert. Die Arbeiten könnten durch die Nähe zur Mittelschule nur in den Ferien stattfinden. Deshalb kommt es im beschriebenen Zeitraum zu teilweisen beziehunsgweise kompletten Sperrungen der Ursberger Straße, der Mindelpromenade, dem Fußweg zur Stadlerstraße und der Riedhofstraße (bei der Einmündung Gutenbergstraße). Die Sperrungen sind laut Wasserwirtschaftsamt aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten. Die Arbeiten werden von der Flussmeisterstelle Günzburg mit einer Fremdfirma durchgeführt. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserwirtschaftsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis