Warum die Sanierung der Mittelschule über fünf Millionen Euro teurer wird

Plus Die Mittelschule Thannhausen wurde in den 70er-Jahren gebaut und muss saniert werden. Doch bei der ursprünglichen Kalkulation von 18,5 Millionen Euro bleibt es nicht.

Die Mittelschule Thannhausen muss generalsaniert werden, da sind sich die Mitglieder der im Schulverband vertretenen Kommunen längst einig. Ein Abriss und Neubau des Schulhauses kommt nicht infrage, sie würden wohl noch teurer werden als die aktuell kalkulierten über 24 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden die Sanierungskosten noch auf etwa 18,5 Millionen Euro geschätzt. Die zusätzlichen über 5,5 Millionen sorgten in der jüngsten Sitzung des Schulverbands im Gremium teils für Verwunderung. Thannhausens Bürgermeister Alois Held und der Leiter des Bauamts, Stephan Martens-Weh, erklären nun im Gespräch mit unserer Redaktion, warum die neue Kalkulation auf den zweiten Blick nicht einer Kostenexplosion gleichkommt.

Der Gebäudekomplex aus den 1970er-Jahren ist dreigeteilt: Hallenbad, Dreifachturnhalle und Schulgebäude. Nur Letzteres ist bisher nicht generalsaniert worden. In einer ersten Kostenschätzung vor etwa einem Jahr war noch von etwa 18,5 Millionen Euro für die Sanierung des Schulhauses die Rede. Ein Neubau wurde damals mit etwa 24,2 Millionen Euro veranschlagt, zumindest kursierte diese Zahl im Gremium.