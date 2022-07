Thannhausen

12:30 Uhr

Was macht Thannhausen künftig in Sachen Bauplätze?

Plus Auf Antrag der CSU-Fraktion bespricht der Stadtrat Thannhausen, wie die Planung für etwaige neue Baugebiete aussieht. In 20 Jahren hat es nur zwei neue Baugebiete in der Stadt gegeben.

Von Annegret Döring

Drei Anträge hat die CSU-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Thannhauser Stadtrats bezüglich der Wohnbebauung gestellt. Herbert Fischer trug dazu im Stadtrat vor, dass die Stadt Thannhausen in den vergangenen 20 Jahren lediglich zwei Baugebiete ausgewiesen habe, nämlich die Baugebiete Eichberg und Beatussteig. Der Bedarf an Bauflächen ist aber weiterhin riesengroß, das hat nicht nur der schnelle Verkauf der Bauplätze am Beatussteig gezeigt. Auch die Anfragen Bauwilliger bei der Stadt Thannhausen reißt nicht ab. Laut Fischer sei klar, dass eine Stadt wie Thannhausen nicht unbegrenzt wachsen könne und müsse, aber ein bestimmtes Kontingent an Bauflächen sollte doch angeboten werden können, um jungen Einwohnern zu ermöglichen, in der Stadt ihren Lebensmittelpunkt aufbauen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen