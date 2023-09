Was passiert mit der Bahnhofstraße in Thannhausen?

Plus Der Stadtrat Thannhausen diskutiert über eine mögliche Neugestaltung. Grundsätzlich sind die Räte für eine Weiterführung der Planung.

Die Neugestaltung der Bahnhofstraße in Thannhausen unter städtebaulichen Gesichtspunkten war im Jahr 2011 Bestandteil des Architektenwettbewerbes zur „Neuen Stadtmitte“. Die Christoph-von-Schmid-Straße erhielt mittlerweile ein neues Gesicht. Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh regte an, den „Faden“ für die Neugestaltung der Bahnhofstraße wieder aufzunehmen. Die Entwurfsplanung könnte im Frühjahr 2023 vorgestellt werden.

Im städtischen Haushalt sind 100.000 Euro für die Weiterführung der Planung berücksichtigt. Wie Martens-Weh erläuterte, können aufgrund des bestehenden Architektenvertrages mit dem Planungsbüro Schegk die Planungsleistungen bis einschließlich der Leistungsphase 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) umgesetzt werden. Ab Leistungsphase 4 werde eine europaweite Ausschreibung erforderlich.