Thannhausen

06:00 Uhr

Wasserwacht baut ihr Domizil in Thannhausen um

Zu eng ist es den Fahrzeugen der Wasserwacht und der BRK-Bereitschaft schon lange in den Garagen (links im Bild) in Thannhausen. Jetzt wird erweitert im angrenzenden Winkelbau

Plus Mehr Platz soll es künftig für die Unterbringung der Einsatzfahrzeuge der Wasserwacht und BRK Bereitschaft in einem angebauten Gebäudeteil geben. Welche Kosten das mit sich bringt.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Gerade erst hat die Wasserwacht Thannhausen ihren 60. Geburtstag gefeiert, schon steht das nächste große Projekt an. Dazu waren die Wasserwachtler auch in die jüngste Stadtratssitzung gekommen, wo ihr Antrag unter Tagesordnungspunkt neun behandelt wurde.

Die Wasserwacht braucht für ihre Fahrzeuge mehr Platz. Untergebracht ist sie zusammen mit der BRK Bereitschaft im alten E-Werk am Mühlbach in der Edmund-Zimmermann-Straße. Dort stehen Einsatzfahrzeuge und das Boot dicht an dicht. Es gibt dort einen Gebäudebereich, der den Platz erweitern kann - einen im rechten Winkel angebauten Gebäudeteil. Es handelt sich dabei um die ehemalige Werkstatt der Wasserversorgung, der momentan noch vom Heimatverein als Lagerraum genutzt wird. Der Heimatverein muss das Gebäude im Vorfeld Baumaßnahmen räumen, wofür das BRK Thannhausen einen Terminplan erstellen wird. Unter anderem sollen zwei Tore eingebaut werden, damit problemlos aus- und eingefahren werden kann. Die momentan vorhandene Türe wird dafür rückgebaut. Wie Bürgermeister Held im Gespräch mit der Redaktion erläuterte, befindet sich in dem sanierungsbedürftigen Gebäude derzeit auch ein Holzboden, der aus Brandschutzgründen einer Pflasterung weichen muss. Außerdem reicht die Tiefe des Gebäudeteils nicht ganz für eine Länge des zu parkenden Fahrzeugs, weshalb das Gebäude ein Stückchen weit in der Tiefe vergrößert wird, so Held. Später wird für die zusätzlichen Flächen der Mietvertrag zwischen Stadt und BRK Bereitschaft/Wasserwacht angepasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen